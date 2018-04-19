Ayağa kalkarak, küçük adımlarla yürümeye başlayan ve konuşmada büyük ilerleme sağlayan Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor. Kaya “Ben Türkiye’nin kızıyım, Türkiye’deki herkes beni çok seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim. Pes etmedim ve o sahneye çıkacağım” diyor.
Sahne için ayağa kalktı
19.04.2018 - 02:45 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır Ergani’de eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sevenleriyle buluşmanın hayalini kuruyor.
Etiketler : mutlu kaya,
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