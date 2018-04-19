Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayağa kalkarak, küçük adımlarla yürümeye başlayan ve konuşmada büyük ilerleme sağlayan Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor. Kaya “Ben Türkiye’nin kızıyım, Türkiye’deki herkes beni çok seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim. Pes etmedim ve o sahneye çıkacağım” diyor.