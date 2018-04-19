İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanatçı Suavi’yi avukatları savundu. Açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten avukatlar, sanatçının beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Suavi’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı daha sonra 11 ay 20 güne düşürdü. Suavi’nin cezası 14 bin lira para cezasına çevrildi.
Suavi’ye 11 ay hapis cezası
19.04.2018 - 02:46 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Suavi’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Etiketler : suavi,
556651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/556651.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER