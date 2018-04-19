İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanatçı Suavi’yi avukatları savundu. Açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten avukatlar, sanatçının beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Suavi’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı daha sonra 11 ay 20 güne düşürdü. Suavi’nin cezası 14 bin lira para cezasına çevrildi.