Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz dizileri ekrana geliyor. Star TV’de yayınlanan Börü dizisi geçtiğimiz hafta final yaptı. Dizi sinema filmi ile devam edecek. 18 Nisan Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde sizlerle olacak. Dün açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 27.69 share alan Kadın birinci, 17.84 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci oldu. AB puan türünde 25.53 share alan Kadın birinci, 19.27 share alan Ufak Tefek Cinayetler ikinci oldu. ABC puan türünde 25.66 share alan Kadın birinci sırada, 17.49 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada yer aldı. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir.