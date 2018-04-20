Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Akşam gazetesinde kaleme aldığı yazısında 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra derin bir "Oh" çektiğini belirten Ebru Yaşar, "Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Ebru Yaşar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladığında derin bir 'Oh' çektim.

"ZAMAN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bunu söylerken birkaç gerekçem var. Birincisi daha öte bir tarihte yapılacak olması sadece seçim gerginliğini artıracaktı. Seçim havası maalesef ekonomi için iyi değil. Her iş seçimden sonraya atılacaktı. Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yok.

Ayrıca Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum.

"KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRENLERİN..."

Aslında geçen referandumda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmişti. Şimdi, referandumda kabul edilen sistemin hayata geçirilme zamanı. Seçim iyi şeydir. Demokrasinin tartışılmazı olduğu gibi bir sürü boş lafı da engeller. Sandığa gitmeden kendisini dev aynasında görenlerin keli önüne dökülür.

O yüzden bu karar tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum ve herkesi sandık başına davet ediyorum.