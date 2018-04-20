Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir hastanede tedavi gören Cemal Safi, 2 gün önce hayata gözlerini yummuştu. Safi, bugün Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cemal Safi oğullarına da edebiyatımızın önemli isimlerinden şair Mehmet Akif Ersoy ve şair/yazar Peyami Safa'nın isimlerini vermişti. Cenaze töreninde şairin eşi Şükran, oğulları Mehmet Akif ve Peyami Safa Safi de taziyeleri kabul etti. Şairin kızı Ebru Safi de taziyeleri kabul eden isimler arasındaydı.

Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, sanatçılar Orhan Gencebay ve Hakan Taşıyan da katıldı.

Cemal Safi'nin eşi Şükran Safi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "55 yıllık eşimdi. 55 yıl bitti 56'ya girmiştik. Allah razı olsun bana bir yığın hatıra, evlatlar, torunlar bıraktı gitti. Çok mutluyum onun eşi olduğum için. İnşallah öbür dünyada da karşılaşırız, inşallah kolay suallerden geçsin, yazdığı şiirler gibi orada da Rabb'ime güzel cevaplar versin." dedi.

Eşi ile unutamadığı birçok anısı olduğunu anlatan Safi, "Çok güzel günlerim geçti. Çok hoş tuttu beni. Çok sevdik, sevildik. 29 Ekim'de 55 yılımız bitti, 56'ya girmiştik." ifadelerini kullandı.