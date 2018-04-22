Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkan olaylar nedeniyle tatil olan derbide Tolga Zengin'i suçlayan Müge Anlı'ya, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Ali Cansun'dan tepki geldi.

Cansun sosyal medya hesabından şu ifadeleri yazdı:

"ASIL SİZ SEYİRCİ SAYESİNDE PARA KAZANIYORSUNUZ"

"Taraftar orada olduğu için futbolcu para kazanmıyor, futbolcu futbol oynama yeteneklerine sahip olduğu için para kazanıyor. Müge Anlı hadi programına gelenler ana avrat küfür etsin sen de programını devam ettir bakalım? Siz asıl seyirci sayesinde para kazanıyorsunuz. Bir yeteneğiniz olmadan oradan buradan eş dost tanıdıklarınızla program yapıyorsunuz."

MÜGE ANLI: TARAFTAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR

Tatil edilen derbiyi tribünden takip eden Müge Anlı, maçın ardından kendi programında Beşiktaş'ın file bekçisi Tolga Zengin'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın."