Simge Tertemiz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve ne iş yapar? gibi soruların cevapları burada. Oyuncu, manken, sunucu kimliğiyle tanınan Simge Tertemiz, 2002 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla gelecek vadettiğini kazandığı misyon ödülüyle gösterdi. 2004 yılında Best Model of Turkey yarışmasından kazandığı birincilik ile beraber, Best Model of The World dördüncülüğü ve Miss Tourism beşinciliği, Türkiye'nin Simge Tertemiz ismini daha yoğun duymasına sebep olmuştur. Güzel manken Simge Tertemiz 10 Ocak 1998 doğumlu olup; Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. İşte Simge Tertemiz ile ilgili merak ettikleriniz...

Simge Tertemiz Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi, Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim görmektedir. 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.





Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV'de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.





2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu olmuştur. Bu sırada Murat Kadıoğlu'nun daha önceki eşinden bir çocuğu daha olmuş ve bunun sonucunda Simge ile Murat arasında başlayan şiddetli geçimsizlik mahkeme koridorlarına taşınmıştır. Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliği 2014'te sona ermiştir.





Tertemiz’in hayatı ve kariyerine bakacak olursak, ilkokul ve ortaokulunu Yahya Kema Beyatlı İlköğretim Okulu’nda tamamlamıştır. Ardından Eskişehir’de bulunan Nuri Cıngıllıoğlu Anadolu Üniversitesi’nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde halen öğrenimini sürdürmektedir.



Simge Tertemiz, 2002 yılında ise bir güzellik yarışması olan Best Model Of Turkey yarışmasında gelecek vaadlerini sürdürebileceği bir misyon ödülüne layık görülmüştür. Ardından yine aynı adlı 2004 yılında yapılan güzellik yarışmasında ise birinciliği elde etmiştir ve güzelliğini Türkiye’de tescil etmiştir. Daha sonrasında ise tüm dünya ülkelerinin bir arada bulunduğu güzellik yarışması Best Model Of The World güzellik yarışmasında ise dördüncülüğü elde ederek dünya üzerinde de güzelliğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda 2004 yılında yapılan Miss Tourism adlı aynı şekilde olan yarışmadan ise beşincilik ile ayrılmıştır.

Güzel mankenin bir röportajda verdiği demeç:

"HER GÜZEL, SUNUCU OLAMAZ’’

Peki ya sunuculuk tarafınız?

Magazin programlarında yaptığım sunuculuğu şimdilik zirvede bıraktım. Sunuculuğun içten gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Mesela her güzel olan sunucu olamaz. Halkımız ekranda samimiyet ve içten bir gülüş istiyor. Stüdyoda ailenden biriyle konuşuyormuş gibi olmazsan halk seni benimsemez. Sunuculukta, duygu alışverişi çok önemli. İlk önce sunacağım programa inanmalıyım.

"AŞKI BULMAK KOLAY SÜRDÜREBİLMEK ÇOK ZOR"

Aşkı nasıl tanımlarsınız?

İyi bir aşk için önce iyi bir arkadaşlık gerekir. Aşkın, su ve yemek kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünürüm. Şu devirde aşkı bulmak çok kolay ama sürdürebilmek çok zor. Aşkın sürebilmesi için sanki 2 zıt kutbun bir araya gelmesi gerekiyor.