Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor’da kim elendi, kim gitti? Survivor’da değişen kuralla birlikte iki kez dokunulmazlık oynanıyor.Bu hafta Gönüllüler peş peşe oyunları kazandı. İki dokunulmazlık oyununuda kazanarak. Eleme konseyinde rahat derin bir nefes aldı. Cumali’nin elenmesinin ardından Gönüllüler takımı büyük bir ivme kazandı. Gönüllülerin sürekli oyun kaybetmesinin nedeni Cumali miydi? Survivor’da tartışmalı konulardan. Galibiyet serileri Gönüllüler takımının yüzünü güldürdü. Birleşme partisine çok az zaman kaldı. Eleme konseyinde Acun birleşme partisine sembol oyununu kazanan 2 kişinin ailesinin geleceğini duyurdu. İlk konseyde oy çokluğu ile Sahra aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Elif, Adem’in ismini söyledi. Ünlülülerin ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetmesi ile oy çokluğu ile Mustafa Kemal’in adı çıktı. Survivor’da eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal oldu. Acun Ilıcalı bu oyunun ‘Kaybedeni yok, tek bir kazanı var.’ dedi. Dokunulmazlık sembolünü Anıl’a verdi. Survivor’da kim elendi, kim gitti? Survivor’da elenen isim kim? gibi tüm merak edilenleri haberimizde en kapsamlı şekilde bulabilirsiniz. İşte Survivor 2018 eleme…

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU ( TIKLA ÖĞREN)

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SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da Dokunulmazlık Oyununu KİM Kazandı? Survivor’da Kim Elendi? (Survivor 22 Nisan ELEME) Survivor’da heyecan dinmiyor. Bu haftada en kritik gün geldi çattı. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da kim elendi? gibi tüm merak ettikleriniz haberimizde.



Geçtiğimiz haftalarda değişen format gereği Survivor'da her hafta artık iki dokunulmazlık oyunu yapılıyor. Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça önemli mücadelelere sahne olan haftanın birinci dokunulmazlık oyununun galibi daha önceki haftalarda sadece bir kez kazanan gönüllüler takımı oldu. Bu sonucun ardından ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlık için kendi aralarından karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi ise Elif Şadoğlu oldu.

SURVİVOR 53.BÖLÜM TANITIM ( EN KRİTİK GÜN ELEME)





SURVİVOR’DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?



Ünlüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu arkadaşları tarafından adı en çok yazılan isim olan Sahra Işık birinci eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir hafta daha Survivor adasında kalmayı garantileyen Elif Şadoğlu da ikinci eleme adayını belirledi. Elif Şadoğlu’nun belirlediği isim Adem Kılıççı oldu.

Diğer eleme aday ya da adaylar yarın akşam oynanacak eleme oyununun ardından belli olacak. Eğer bu oyunu da ünlüler takımı kaybederse eleme konseyinde bir kişiyi daha seçecekler. Ancak kaybeden takım bu sefer gönüllüler takımı olursa, gönüllüler takımından iki isim eleme adayı olacak ve toplamda 4 Survivor yarışmacısı eleme potasına çıkacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve oynanan oyunların zorlukları açlıkla beraber her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Ödül hünkar beğendiydi. Zorlu parkurda iki takım yarışmacıları zorlu dakikalar yaşadılar. Son ana kadar devam eden mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı uzun bir süreden sonra karınlarını doyurma fırsatı yaşadılar. Ödülü kazanan gönüllüler takımı bir de 23 Nisan için çocuklara hediye yollama fırsatını yakaladılar.

GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN ÇILDIRDI?

Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı.

MERVE VE SEMA TARTIŞTI

Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.

SURVİVOR’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?



Survivor'da oynana iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı gerçekleşen ada konseyiyle birlikte, takımlarının ortak kararıyla ilk eleme adayını Cumali olarak belirlemişti. Ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise sürpriz bir karar vererek Hakan'ın adını verdi ve Hakan ikinci eleme adayı oldu. İkinci kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler bu sefer takım kararıyla Damla'nın ismini eleme adayı olarak belirlemişti ve üçüncü aday Damla olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Cumali Akgül oldu.







SAHRA IŞIK KİMDİR?



Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işıl, 2014 ve Survivor All Star’da mücadele eden isimlerden biri oldu.





ADEM KILIÇÇI KİMDİR?



21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı.Büyük finalde KKTC de 2. olmuştur.Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.





MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?



Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır.

Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018'e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa sürede uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.