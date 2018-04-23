Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yapımcı, yönetmen ve oyuncularla buluşan grup, Türk dizilerinin Amerika’da daha yaygın şekilde gösterilmesi konusunda düşüncelerini dile getirdi. Amerikan televizyon dünyasından isimlerin ayrıca eleştirmen, senarist ve yapımcıların aralarında olduğu kafile, hayranı oldukları ‘Söz’ dizisinin setinde oyuncularla bir araya geldi. Amerikalılar, Türk dizilerini Netflix üzerinden izlemeye başladıklarından itibaren kısa sürede ‘Söz’ dizisinin hayranı olduklarını ve her hafta canlı yayında Türkçe bilen üyelerinin de yardımıyla diziyi kaçırmadıklarını belirtti. Ekip, dizinin oyuncuları Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz, İlayda Ildır ve Yağmur Ün ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.