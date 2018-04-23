Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece Kıbrıs’ta sahne alan ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 23 Nisan sebebiyle, sahnesinde mini bir açık artırma düzenledi. Bin 200 kişinin katıldığı gecede sahne alan Gündeş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezine bağışlanmak üzere, sahnede giydiği, elbisesini açık artırmaya çıkardı. İki bin lira ile başlayan artırmada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Elbise, bir iş adamı tarafından, eşi için 50 bin lira bağış bedeliyle satın alındı. Haluk Levent ise konserlerinde giydiği yeleğini, Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) gelir için sosyal medya hesabından satışa çıkardı. Açık artırma yoluyla yeleğini bir iş adamına 25 bin TL'ye satan Levent, iş adamından 15 öğrenci için burs da talep edeceğini bildirdi. Levent "Gönlü zengin biri kazandı. Yelek için 25 bin TL AHBAP'a bağış yapacak. Amaç bu. Kaç iş adamından çıkar bu hassasiyet? Merak etmeyin çocuklar. Yemekte onu kafalarım. 15 öğrenci bursu da alırım size veririm. Şüphesi olan?" şeklinde paylaşım yaptı.