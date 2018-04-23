Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de ünlülüler takımında geçtiğimiz hafta en iyi performans ödülünü almıştı. Ancak bu hafta performansında düşüş yaşadı. Durum böyle olunca Ünlülüler takımında ilk çıkan eleme adayı oldu. Oyunlardaki yüksek hırsı ile dikkatleri üzerine toplayan Survivor Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? diye izleyenler tarafından en çok aratılanlar arasında. Yarıştığı önceki sezondaki Berna ile olan kavgası yankı uyandırmıştı. Sahra Survivor'da üçüncü kez yarışıyor. Survivor'ın yanı sıra Boksun Yıldızları yarışmasında da onu izleme şansımız oldu.Survivor Sahra elendi mi? tüm merak ettikleriniz en detaylı şekilde haberimizde.

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.

Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.

SAHRA'NIN KONSEYDE KONUŞMASI

Sahra: Bu hafta iyi bir hafta geçirmedi. Performansım düştü. Hepsine saygı duyuyorum. Üçüncü kez Survivor’a geldim. Kalırsam bütün mücadeleyi vereceğim.