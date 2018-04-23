Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ÇUKUR Son Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur 26. son bölümde neler yaşandı? Çukur yeni bölümde izleyici yine nefesini tuttu. Çukur youtube, Çukur izle, Çukur fragman, Çukur son bölüm, Çukur puhu sorgulamalarınızın cevabı burada. Çukur son bölüme , İdris Koçocalı'nın Vartolu Saadettin'le olan yüzleşmesinde; ''Çukur'un babası olmak istiyorsan Saadet'in karısı olamazsın!'' şeklinde rest çekmesi damgasını vurdu. Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır.

Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.