Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da heyecan bitmek tükenmek bilmiyor. Sürekli kazanan Ünlülüler bu hafta 5 kez üst üste yenildi. Gönüllülerden Ünlülülere geçen Mustafa Kemal Kurt eleme adayı oldu.Konseyde bunu hakketmediğini dile getirdi. Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından olduğu için Survivor Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşında? diye merak ediliyor. Genç kızlar ise Survivor Mustafa evli mi? diye aratıyor. Bu konseyde Survivor Mustafa Kemal Kurt elendi mi? gibi tüm sorularınızın cevabı burada en kapsamlı şekilde yer alıyor.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, yarışmada şu ana kadar topladığı 55 puanla 7. sırada bulunuyor.