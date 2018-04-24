Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ercin’in de katıldığı kutlamada konuşma yapan Elles, bütün dünya için 23 Nisan’ın önemini şu sözlerle vurguladı: “Türkiye çocukları çok seviyor. Çocukların mutlu olduğu yerde parlak bir gelecek vardır...” Okulun Türk-Kore temalı resim ve kompozisyon yarışmasında birinci gelen 3 kişi, THY’den Türkiye bileti kazandı. Kore’de film teklifi alan Elles, ananevi Kore kıyafetiyle özel fotoğraf çekimi gerekleştirdi.
Wilma Elles Kore'de coştu
24.04.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Wilma Elles, Kore’nin Seoul şehrindeki İnternational School of Korea’nın 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.
Etiketler : wilma elles,
557389 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/557389.aspx
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