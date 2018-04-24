Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ercin’in de katıldığı kutlamada konuşma yapan Elles, bütün dünya için 23 Nisan’ın önemini şu sözlerle vurguladı: “Türkiye çocukları çok seviyor. Çocukların mutlu olduğu yerde parlak bir gelecek vardır...” Okulun Türk-Kore temalı resim ve kompozisyon yarışmasında birinci gelen 3 kişi, THY’den Türkiye bileti kazandı. Kore’de film teklifi alan Elles, ananevi Kore kıyafetiyle özel fotoğraf çekimi gerekleştirdi.