Anlatıcılığını Çağla Şıkel’in üstlendiği hem eğlenceli hem de öğretici bir masal yolculuğuna katılan ve farklı bir deneyim yaşamak isteyen bütün çocuklar rüya gibi bir gün yaşadı. Etkinlikte, Çağla Şıkel çocuklara “Altın İğneli Terzi” adlı masalı anlattı. Şıkel, masal anlatımı için ayrıca özel kostüm giydi.
Çağla'dan masallar
24.04.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanyon, bu yıl 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocukların hayal dünyasına katkıda bulunacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Etiketler : çağla şıkel,
557392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/557392.aspx
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