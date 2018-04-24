Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlatıcılığını Çağla Şıkel’in üstlendiği hem eğlenceli hem de öğretici bir masal yolculuğuna katılan ve farklı bir deneyim yaşamak isteyen bütün çocuklar rüya gibi bir gün yaşadı. Etkinlikte, Çağla Şıkel çocuklara “Altın İğneli Terzi” adlı masalı anlattı. Şıkel, masal anlatımı için ayrıca özel kostüm giydi.