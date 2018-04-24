Gazetemizin 49. yaş günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’de gerçekleşen yarışmada Sinem Demir Angın, Neclâ Kantarcı, Semiha Bolat, Hacer Dal, Sevim Akpınar, Derya Bayrak ve Fatma Köşekapı’dan oluşan jüri, Peyman Keskin’in leziz aşuresini birinci, Lütfiye Elif Kaymak’ın bamya çorbasını ikinci, Naciye Akpınar’ın profiterolünü de üçüncü seçti.
Dereceye girenlere altın hediye edildi.
Kayseri Kocasinan Öğretmenevi’ndeki kermesin 26 Nisan’a kadar devam edeceği öğrenildi.
Şampiyon aşure
24.04.2018 - 02:43 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gönüllü sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olan Işık Demeti Aile ve Kadın Kültür Derneği tarafından organize edilen kermeste bir de yemek yarışması yapıldı.
Gazetemizin 49. yaş günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’de gerçekleşen yarışmada Sinem Demir Angın, Neclâ Kantarcı, Semiha Bolat, Hacer Dal, Sevim Akpınar, Derya Bayrak ve Fatma Köşekapı’dan oluşan jüri, Peyman Keskin’in leziz aşuresini birinci, Lütfiye Elif Kaymak’ın bamya çorbasını ikinci, Naciye Akpınar’ın profiterolünü de üçüncü seçti.
Etiketler : ışık demeti,aşure,
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