Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizin 49. yaş günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’de gerçekleşen yarışmada Sinem Demir Angın, Neclâ Kantarcı, Semiha Bolat, Hacer Dal, Sevim Akpınar, Derya Bayrak ve Fatma Köşekapı’dan oluşan jüri, Peyman Keskin’in leziz aşuresini birinci, Lütfiye Elif Kaymak’ın bamya çorbasını ikinci, Naciye Akpınar’ın profiterolünü de üçüncü seçti.

Dereceye girenlere altın hediye edildi.

Kayseri Kocasinan Öğretmenevi’ndeki kermesin 26 Nisan’a kadar devam edeceği öğrenildi.