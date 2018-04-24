Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son filmi 'Arif V 216'nın çekimlerinde aldığı kilolarla dikkat çeken Cem Yılmaz kilolarından kurtulmaya başladı. Oyuncu 4 ay içinde 17 kilo vermeyi başardı.

DİYETİSYENLE KİLO VERİYOR

Ünlü komedyen, kendisini de rahatsız eden kilolardan kurtulmak için bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışmaya başladı. Yılmaz, çabalarının karşılığını aldı ve hızla zayıfladı. 4 ayda verdiği kilo 17'yi bulan Cem Yılmaz, spor ve diyete aynı azimle devam ediyor.

KENDİSİYLE ALAY ETTİ

Aldığı kilolarla sosyal medyada çok konuşulan Yılmaz, paylaştığı bir fotoğrafla kendini Ti'ye aldı. Komedyen göbeğini büyüttüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Ünlü komedyen sevenlerini üzdü! Aşırı kilo alan komedyen, gözlerden uzak tatil yapıyor" notunu yazdı.