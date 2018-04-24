Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni fragmanı yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni fragmanı yayınlandı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde neler yaşandı? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve haftaya final yapacağı konuşulan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde bu hafta yine nefesler tutuldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüme;Sultan Mehmed, Orhan’ın serbest bırakılmasıyla ağabeyinin öldürülmesi arasında derin bir alaka olduğuna kanaat getirmesi damgasını vurdu. Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Mehmed Bir Cihan Fatihi fragman, Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm, Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüm özeti izle bu haberde. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm ve Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüm özeti

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni fragmanı yayınlanacak.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölüm özeti

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. son bölümde neler yaşandı. Kanal d ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta neler yaşandı? Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm özeti haberimizde. Zağanos Paşa, sakladığı sırrın Mehmed tarafından keşfedilmesi endişesiyle son bir hamle yapar. Ama, bu hamle onu Çandarlı Halil Paşa’nın eline düşürecektir. Bu esnada Konstantiniyye’den, Mara Hatun’la ilgili gelen haber Sultan Mehmed’i harekete geçmeye zorlar. Sultan Mehmed ve İmparator Konstantinos tekrar karşı karşıya geleceklerdir.