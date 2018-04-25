Mahkeme heyeti, şirket tarafından Amerika’dan sıfır araç olarak ithal edildiği belirtilen Mercedes G500 tipindeki aracın sıfır niteliğinde olup olmadığının inceleme yapılıp yapılmadığı, Amerika’da trafikte kullanıldığı ve ikinci el araç niteliğinde olduğu iddia edildiğinden bu hususun aracın ithali sırasında fark edilip fark edilmediği, fark edilmişse niçin bu aracın yurt içinde dolaşıma sokulduğu hususlarının ayrı ayrı açıklanması için bilgi ve belgelerin gönderilmesi kararlaştırdı.
Arabasına yine kavuşamadı
25.04.2018 - 02:23 | Son Güncelleme: 25.04.2018 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Sibel Can’a kanuni olmayan yollardan ithal ettiği ve ikinci el otomobili sıfır olarak sattığı iddiasıyla yargılanan otomobil şirketinin sahibi Şahin M.Ç’nin yargılandığı davada, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğüne müzekkere yazılarak yurt dışından Mercedes marka araçların sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığının sorulmasına karar verildi.
Etiketler : sibel can,mercedes,
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