Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme heyeti, şirket tarafından Amerika’dan sıfır araç olarak ithal edildiği belirtilen Mercedes G500 tipindeki aracın sıfır niteliğinde olup olmadığının inceleme yapılıp yapılmadığı, Amerika’da trafikte kullanıldığı ve ikinci el araç niteliğinde olduğu iddia edildiğinden bu hususun aracın ithali sırasında fark edilip fark edilmediği, fark edilmişse niçin bu aracın yurt içinde dolaşıma sokulduğu hususlarının ayrı ayrı açıklanması için bilgi ve belgelerin gönderilmesi kararlaştırdı.