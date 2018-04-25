Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarının beğenilen, vazgeçilmez dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in setine geçtiğimiz gün Kudüs’ün Al Quds ve Suudi İqra Belgesel Kanalları çekim ve röportaj için geldi. Röportajları gerçekleştiren Filistinli gazeteci Taha Ouda; Arap coğrafyasında rekor seyirci kitlesine ulaştığını belirttiği Payitaht Abdülhamid dizisi için “Sizinle bütün Müslümanlar adına gurur duyuyoruz” dedi. Başrol oyuncuları Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nur Fettahoğlu ve yönetmen Emre Konuk ile röportaj yapan Taha Ouda, Payitaht Abdülhamid ile ilgili şunları söyledi: Dizi Filistin, Orta Doğu, Katar, Kuveyt ve bütün Arap dünyasında sıkı takip ediliyor ve rekor bir izleme düzeyinde. Aynı zamanda Sultan Abdülhamid’in Filistin için neler yaptığını, Yahudilere taviz vermediğini, Theodor Herzl ile olan sahnelerinizde de izledik ve o bizleri çok etkiledi. Ekibin muhteşemliği, sahnelerin ekrana yansıması ve senaryo olarak mükemmel bir iş yapıyorsunuz. Bunu sadece Türklere değil, bütün Müslümanlara yansıttığınız için sizinle gurur duyuyoruz. Ve yakından takip ediyoruz...