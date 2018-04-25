Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm özeti

Sen Anlat Karadeniz 14. son bölümü ile yine nefesleri kesti. Peki Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz son bölüm özeti izle... Sen Anlat Karadeniz youtube, Sen Anlat Karadeniz Puhu izle, Sen Anlat Karadeniz ATV izle... İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN İZLE

Yiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 14. FRAGMAN YOUTUBE

SEN ANLAT KARADENİZ 15. YENİ FRAGMANI İZLE

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni fragmanı

Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.