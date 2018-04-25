Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul neden yok? aramaları devam ederken Diriliş ne zaman yayınlanacak sorgulamaları da başladı. TRT ekranlarında yayınlanan ve her bölüm izlenme rekorları kıran Diriliş'ten bu hafta hayranlarına üzen bir haber geldi. Diriliş 116. yeni bölümü ile b hafta TRT ekranlarında yayınlanmayacak. Peki Diriliş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu hafta Diriliş var mı? Diriliş son bölüm izle, Diriliş fragman izle... Diriliş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemde yaptığımız çalışmalar nedeni ile bu hafta dizimize ara veriyoruz. Diriliş 2 Mayıs Çarşamba günü 20.00'da TRT ekranlarında olacak.' denildi. İşte Diriliş ne zaman yayınlanacak? Diriliş izle? Diriliş neden yok...

Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor?

Diriliş 116. bölümü ile bu hafta yayınlanmayacak. Prodüksüyonda yapılan yeniliklerden dolayı Diriliş bu hafta yok.

Diriliş son 115. bölüm özeti

Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde Selçuklu Devleti'nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul'a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını öldürdü. Kaçmaya çalışan Köpek'i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey'in Saadettin Köpek'in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan'ı öldürttüğünü de itiraf etti. 'O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin' diyen Köpek'e Günalp Bey 'Bunun bedelini ödeyeceksin' dedi. Ertuğrul Bey'e seslenen Günalp, 'Bu it senin pusatının hakkıdır' dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek'in başını keserek öldürdü. Saadettin Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?