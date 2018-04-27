Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlanan yeni dizilerin tutunma problemi devam ediyor. Yeni yayına başlayan 5 diziden ancak birinin tutunduğu bu dönemde Show TV'de ekrana gelen bir dizi daha erken veda ile karşı karşıya. Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile yayın macerasının uzun soluklu olması beklenen Tehlikeli Karım dizisi de reyting kurbanı oldu.

TEHLİKELİ KARIM NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Pazar akşamları yayınlanan ve Savaşçı, Jet Sosyete, Çocuklar Duymasın gibi dizilerle girdiği reyting rekabetini kaybeden Tehlikeli Karım'ın ekran macerası sona eriyor. Başrollerinde Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Bige Önal ve Mustafa Üstündağ'ın paylaştığı Tehlikeli Karım dizisi 29 Nisan Pazar günü 6.bölümü ile final yapıyor.