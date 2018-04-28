Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV 8'in sevilen programı Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, haftanın son gününde Sibel hanımın bir diğer yarışmacı Nezahat hanımın ismini yanlış telaffuz etmesi üzerine bomba bir yorumda bulundu. Büyüktopçu 'Bilerek yapıyorsunuz' dedi.

Saadet Özcan kimdir nereli ne iş yapıyor? 29 yaşındaki Saadet Özcan bekar. Memleketi Uşak olan Saadet Özcan, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Danışman olan yarışmacı, trekking yapmayı, yüzmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyor.

Nezahat Aydın kimdir nereli ne iş yapıyor? Nezahat Aydın 44 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen Sinoplu olan Nezahat Aydın, evli ve 2 çocuk sahibi. Ev hanımı olan yarışmacı, fotoğraf çekilmeyi ve eşiyle gezmeyi çok seviyor. Kendini öz güveni yüksek, dedikodu yapanları sevmeyen biri olarak tanımlıyor.

Sibel Gül kimdir nereli ne iş yapıyor? Sibel Gül 41 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Aslen Siirtli olan yarışmacı, 3 çocuk sahibi. Ses sanatçısı olan yarışmacı, 20 yıldır sahne alıyor. Doğayı ve piknik yapmayı çok seven yarışmacı, kendini 6. hissi kuvvetli ve karşısındaki insanı çabuk analiz eden biri olarak tanımlıyor.

Rümeysa Çakmak kimdir nereli ne iş yapıyor? Rümeysa Çakmak 56 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Ev hanımı ve 1 erkek çocuk sahibi olan yarışmacı aslen Antakyalı. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlayan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve 2 tane yayınlanmamış şiir kitabı bulunuyor.

Dilara Akın kimdir nereli ne iş yapıyor? Dilara Akın 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkez olan Akın, Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı. İlaç depo sahibi olan yarışmacı, Survivor'a katılabilmek için kick boks yapmış, katılamayınca bırakmış. Dilara Akın kendini hayata ve insanlara pozitif bakan birisi olarak tanımlıyor.