Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadenizli bir grup ses sanatçısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı ve kendilerini temsilen vekil istedikleri görüşmeyi anlattı.

ERDOĞAN'A MİLLETVEKİLİ ÖNERDİLER

Ankara'da salı günü yapılan AK Parti Grup toplantısı sonrası Karadenizli ses sanatçıları Hülya Polat, Bizim Gönül, Adnan Yılmaz ve Taner Eyüpoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan'a camialarından vekil görmek istediklerini ileten sanatçılar, ülke genelinde kültür elçisi olarak çalıştığını belirttikleri organizatör-sunucu Necati Selvitop'u vekil adayı olarak önerdi. Erdoğan, kendisi ile selfie yapan Karadenizli sanatçılardan 'Koçari' ve 'Havvam' türküsünü dinledi.

"ADAY GÖSTERİLİRSE BİZ DE ÇALIŞACAĞIZ"

20 yıldır müzik camiasının içinde olduğunu ifade eden Hülya Polat, "Bu sürede arkadaşımız Organizatör Necati Selvitop'la birlikte çalıştık. Zor zamanlarımızda yanımızda oldu. O Karadeniz gibi adam. Tuttuğunu alana kadar bırakmıyor. Karadeniz'in yapısı, hırsını ondan görüyordum. Bana 'vekil adaylığımı koyacağım' dedi. Bende 'arkandayım' dedim. Ankara'ya gittik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştük ve ona 'İçimizden biri olan Necati Selvitop'a biz de destek veriyoruz, sizden de ona destek istiyoruz' dedik. Kendisi bize 'inşallah' dedi ve çok iyi karşıladı. Hizmet aşkı ile çalışacak milletvekillerine ihtiyacımız var. Eğer aday gösterilirse bizde sanatçılarla birlikte onunla sahada çalışacağız" dedi.

"KENDİSİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

'Bizim Gönül' olarak tanınan Gönül Ustases de "Necati Selvitop'u Karadenizli sanatçılar olarak vekil olarak görmek isteğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendisi bizden Havvam ve Koçari türkülerini dinledi. Selfie yapmak istedim. Ama biz çok uzun boylu değiliz. Cumhurbaşkanımızda çok uzun. Bende 'Cumhurbaşkanım görünmüyorsun, biraz daha eğil' dedim. Kendisi bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

"ALLAH UZUN ÖMÜRLER VERSİN"

Taner Eyüpoğlu ise "Karadenizli sanatçıların derdinden anlayacak her an ulaşabileceğimiz biri olan Necati Selvitop'u aday görmek istediğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sanatçının halinden anlayacak biri. Sağ olsun oda bizi dinledi. Allah kendisine uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

"YÜKÜNE OMUZ VURMAK İSTİYORUM"

AK Parti İstanbul 1'inci bölgeden aday adayı olan Necati Selvitop ise adaylık düşüncesini açtığı sanatçı dostlarının kendisine destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek "Bu beni çok mutlu etti. Biz sanatta, kültürde varız. Şehit evladı olarak Şehit Aileleri için olarak varız. Türkiye'nin tüm beldelerini gezdik, milletimizi barıştırdık, bileştirdik, kavuşturduk. Şimdi zor süreçte göreve talip olduk. Ben bugüne kadar hep Cumhurbaşkanımızın yanında oldum. Bu kez yüküne bende omuz vurmak istiyorum" dedi.