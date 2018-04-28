Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor izle, Survivor Turabi elendi mi? Survivor Turabi'nin son durumu ne aramalarınızın cevabını Survivor 57. yeni bölümde bulacaksınız. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümde ayrı heyecanın yaşandığı Survivor 57. bölüme Turabi'nin kavgası damgasını vuruyor. Acun Ilıcalı Turabi'ye konuyla ilgili akşam karar vereceğini açıklıyor. Turabi diskalifiye oldu mu, Turabi kavga izle, TV8 izle, Survivor izle, dokunulmazlık kim kazandı gibi aramalarınız burada. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ve Survivor Turabi haberleri

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor izle, Survivor Tv8 izle, Survivor dokunulmazlık, Survivor kim elendi aramaları burada. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam ekrana gelecek dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta yaşanacak. Survivor 57. bölümde Turabi ile Hakan'ın kavgası merak konusu oldu. İşte Survivor 57. bölüm izle haberleri.

SURVİVOR'DA TURABİ HAKAN KAVGASI İZLE

TURABİ, ACUN ILICALI'DAN TEPKİ GÖRDÜ

Cumartesi akşamı yayınlanacak bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Fragmana yansıyan görüntülerde, kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl'a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oluyor. Tartışmada, Anıl'ı savunan Hakan, Turabi'nin küfürlerine maruz kalıyor. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Turabi'yi en başta uyardığını ancak Turabi'nin kendi kurallarını koymayı tercih ettiğini ifade ederek konuyla ilgili akşam bir karar verileceğini ifade etti.