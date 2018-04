Türkiye Gazetesi

Sürprizler Survivor’ı olan Survivor 2018’de bir sürpriz daha yaşandı. Geçtiğimzi konsey toplu sms oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarının hayranlarına salıdan cuma gününe kadar zaman verdi. Bu süre zarfından smsler atıldı. Yarışmacıların Survivor gelecekleri bu oylara göre belli oldu. Artık her eleme akşamı toplu sms sonuçlarına göre elenecek isim belli olacak. Survivor’da büyük bir ivme kazanan üst üste galibiyetler alan Gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Durum böyle olunca konseyde oyları eşit çıkan Murat ve Yağmur eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Hilmicem Birsen’in ismini söyledi. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlülüler kaybetti. Ünlülüler takımında Turabi’nin Survivor kurallarına aykırı davranışlarından diskalifiye mi olacak diye düşünülürken Acun Ilıcalı Turabi’ye 5 maç oynamama cezası vererek sert bir dille uyardı. Survivor kim elendi? Survivor’da kim gitti? Survivor’da elenen isim kim? İşte Survivor 2018 eleme

Dokunulmazlık oyunlarında hırs ve mücadele artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta 2 dokunulmazlık oyunu oynadılar. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında oldukça gergin dakikalar yer aldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise ünlüler takımı galibiyete oldukça yaklaşmıştı. Fakat gönüllüler takımında Murat bu akşam fırtına gibi esti. 9-6'ya gelen dokunulmazlık oyunu Murat'ın performansı sayesinde 10-6 oldu ve gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU



Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu eşit sayıda oy alan Murat ve Yağmur ilk eleme adayları oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Hilmi Cem ise 3. eleme adayı olarak Birsen Bekgöz’ü seçti.Gerçekleşecek olan ikinci ada konseyinin ardında ünlüler takımından 2 kişi eleme adayı olacak.







ACUN ILICALI'DAN TURABİ'YE TEPKİ

Cumartesi akşamı yayınlanan bölüme Turabi gerilimi damga vurdu. Kendi alanlarında parkurdaki mücadeleyi izleyen gönüllüler takımının arkasına gelen Turabi, Anıl'a omuz attığı omuzun ardından tartışmanın başlamasına neden oldu. Tartışmada, Anıl'ı savunan Hakan, Turabi'nin küfürlerine maruz kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Turabi'yi en başta uyardığını ancak Turabi'nin kendi kurallarını koymayı tercih ettiğini ifade ederek konuyla ilgili akşam bir karar verileceğini ifade etti. Survivor 2018'de Turabi'nin Gönüllüler takımında yarışan Anıl ve Hakan'a yaptığı saygısızlık sonrasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı ise konseyde kararını açıkladı. Acun Ilıcalı yapılan toplantı sonrasında Turabi'nin önümüzdeki 5 maç oynamayacağını belirtti.

Survivor 2018'in dün akşam yayınlanan bölümünde Turabi'ye verilen ceza damga vurdu. Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda Turabi Çamkıran'ın agresif tavırları nedeniyle 5 maç oynamama cezası aldığını açıkladı. Karar sonrası söz hakkı verilen Turabi ise söz hakkını kullanmayarak sessiz kalmayı tercih etti.





ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta oldukça zorlu ve yorucu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, lezzetli ödül için kazanmak zorundaydı. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta kendinden geçti. Ödül hamburger ve patatesti. Nefes kesen mücadelede iki takımda oldukça yoruldu ve adeta parkuru zor tamamladı. Müthiş bir çıkış yakalayan gönüllüler takımı bu hafta da rüzgar gibi esti ve ödülün sahibi oldu..



ÜMİT KARAN'DAN KARŞI TAKIMA SİTEM!

Survivor'da ödül oyununu kaybeden ünlüler takımında bu hafta hayal kırıklığı yaşandı. Oyunu yine kaybeden ünlüler takımı moral bozukluğunun aksine, karşı takıma geçen eski takım arkadaşlarının abartılı sevinmelerine takıldı. Biz açken onlara böyle yapmıyorduk diyen yarışmacılar, karşı takıma oyun sonunda sitem ettiler.





SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 2018'de bu akşam oynanan Anlat Bakalım oyununu Ünlüler takımı kazandı.





MURAT CEYLAN KİMDİR?



Murat Ceylan: 27 yaşındadır. Yakışıklı sunucu Murat Ceylan 1989 yılının 15 Mayıs’ında dünyaya gelmiştir. Boğa burcu olan Murat Ceylan’ın kilosu: 70 kg, boyu ise: 1.86 cm’dir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Londra’ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümüne başlayan Murat Ceylan bir süre sonra okuduğu bölümün kendisine göre olmadığı düşündüğü için bırakma kararını vererek İstanbul’a geri döner ve tekrar üniversite sınavlarına hazırlanır.Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü kazanarak öğrenimine burada devam etmektedir. Müziğe büyük ilgisi olan Murat Ceylan, Profesör Ergi can Saydam’ dan 8 yıl süre ile müzik dersleri almıştır. Aynı zamanda spora da ilgisi olduğunu söyleyen Murat Ceylan kendini geliştirerek profesyonel olarak fitness ile 7 yıldır uğraştığını söylüyor. Lisanslı binicilik yaptığını söyleyen Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübünün lisanslı binicisidir. Survivor yarışmasının Panama ayağına katılan Murat Ceylan ünlüler – gönüllüler yarışının 3. sezonunda gönüllülerin cephesinde yarışmaya katılmıştır 2013 de. Bu yarışmadan sonra yıldızı parlayan yakışıklı sunucu 2014 yılının 17 Eylül’ünde tv8’de ekranlara gelen Para Bende yarışmasında sunuculuk yapmaya başlamıştır. Yarışmanın formatı gereği partneri olan yarışmanın diğer sunucusu Almeda Abazi ile her hafta farklı bir ülke farklı bir şehirde kıyasıya yarışıyordu. Sesi de oldukça güzel olan karizmatik sunucu bir albüm de çıkarmıştır. Yeni Nesil isimli albüm çıkaran Murat Ceylan, bu albümünü 2016 yılında çıkarmış, aranjörlüğünü ise Ozan Doğulu üstlenmiştir.





SURVİVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR?



1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.Survivor 2018’in diğer pek çok yarışmacısı gibi Yağmur Banda da Instagram hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. Takipçilerinden destek isteyen Yağmur Banda, Survivor tanıtımında çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazmıştı:İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım... Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak... Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. İddialı yarışmacı şu ana kadar topladığı 49 puanla 11. sırada bulunuyor.





BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir.Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazanan Birsen Bekgöz Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2018 kadrosunda yer almaktadır.