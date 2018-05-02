Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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DİRİLİŞ YENİ FRAGMAN İZLE

Diriliş 117. yeni fragmanı yayınlandı. TRT'nin sevilen dizisi Diriliş'te yine heyecan doruktaydı. Büyük çekişmelerin yaşandığı dizi de 116. bölüm yayınlandı. Ardından Diriliş 117. yeni fragmanı yayınlandı. Diriliş yeni fragman, Diriliş 117 izle, Diriliş 117. yeni fragman burada. Diriliş 117. yeni bölümle ilgili merak ettiklerinize 'Diriliş yeni fragman izle' linkine tıklayabilirsiniz.

Diriliş 116. bölümde neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde; Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir? Diğer yandan Moğolların Anadolu'yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul'a gelir. Moğollar Anadolu'ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir?

Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir? Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

Diriliş yeni fragmanı izle

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