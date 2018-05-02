Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz fragman izle ve Sen Anlat Karadeniz 16. yeni fragman burada. ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi 15. bölümü ile ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz 15. bölümde yine heyecan doruktaydı. Peki Sen Anlat Karadeniz 16. bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 16. yeni fragman, Sen Anlat Karadeniz fragman, Sen Anlat Karadeniz ATV izle, Sen Anlat Karadeniz Fragman izle burada. İşte Sen Anlat Karadeniz fragman ve Sen Anlat Karadeniz 16. yeni fragman izle

Sen Anlat Karadeniz fragman izle

Sen Anlat Karadeniz fragman izle burada. Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 15.bölüm ardından 16. yeni fragmanı yayınlandı. Böylelikle Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanı yayınlandı mı sorusu cevap bulmuş oldu.

Sen Anlat Karadeniz 15. bölümünde neler yaşandı?

Sen Anlat Karadeniz 15. bölümünde yine heyecan doruktaydı. Ardında Sen Anlat Karadeniz 16. yeni fragmanı yayınlandı mı sorgulamaları başladı. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni fragman yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 16. fragmanı izlemek için ' Sen Anlat Karadeniz fragman izle' linkine tıklayabilirsiniz.

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?

Sen Anlat Karadeniz fragman izle