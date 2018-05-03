Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakteriyle hayatımıza giren oyuncu Furkan Kızılay, bir dönem yarışmacısı olduğu Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik adasını ziyaret etti.

"DOMİNİK ZİYARETİMDEN GÜZEL BİR HATIRA"

Geçtiğimiz sezon 'Survivor' adasında mücadele veren oyuncu Furkan Kızılay, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Doktor Metin Kuş'un da aralarında yer aldığı Survivor ekibi ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu, instagram paylaşımına, "Dominik ziyaretimden güzel bir hatıra" notunu yazdı.

ÜNLÜLER TAKIMINDA MÜCADELE ETMİŞTİ

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteri ile ünlenen Kızılay, geçen sezon katıldığı 'Survivor'da ünlüler takımında mücadele etmişti.

İşte Furkan Kızılay'ın o paylaşımı;