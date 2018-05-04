Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru ‘Mavi Düşler’ adlı yeni single çalışmasını bugün müzikseverlerle buluşturacak. Meslek hayatının 43. yılında olduğunu ifade eden Duru, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Çok küçük yaşta sahneye çıktım ama bu 43 yılı öğrenerek, arayarak, deneyerek, bazen yanılıp, küsüp, üzüntü yaşayarak, hayal kırıklıklarından sonra yeniden ayağa kalkarak geçirdim. Çok şeyler yaşadım. Gerçekten başımı kaldıramayacak kadar üzüntülü olduğum günler oldu ama yeniden başlamanın yollarını hep buldum. Sahne benim oturduğum yer, asıl mekânım. Çünkü insan 14 yaşında sahneye çıkınca her şeyi orada öğreniyor. Ben hayatı şarkılarla öğrendim ve öğrendiklerimi de sahneden paylaşmak istiyorum. Sahne benim en rahat ettiğim yer.

YAZA ÜÇ ŞARKI

Single albümüne ilişkin bilgi veren sanatçı, hazırladığı üç şarkılık projede yer alan Mavi Düşler’in yazı karşılama şarkısı olduğunu ifade etti.