İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Şekerci hazır bulundu. Şekerci’nin avukat Nail Gönenli “Selin Hanım o dönemde birçok kişiyi film karakter benzetmeleri yaparak paylaşımlarda bulunmuştur. İyi niyetli durumda olan olaydan dolayı pişmanlığımız bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın şikâyetten vazgeçmiş olması da göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, davayı karara bağlamak için duruşmayı erteledi.
Dava karara kaldı
04.05.2018 - 02:27 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Selin Şekerci hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla ‘Kamu görevlisine hakaret ve tehdit’ suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.
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