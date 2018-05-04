Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Seçkin’e ödülünü Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Neşet Dereli verdi. Seçkin “Yıllar önce ben de yarışmaya katılarak bu sahnenin heyecanını yaşayan biriyim ve seneler sonra bu ödülü almak benim için büyük bir onur” dedi.
Yılın genç yıldızı Ece
04.05.2018 - 02:38 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ece Seçkin, Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda Yılın Genç Yıldızı Ödülü’ne layık görüldü.
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