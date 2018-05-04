Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Seçkin’e ödülünü Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Neşet Dereli verdi. Seçkin “Yıllar önce ben de yarışmaya katılarak bu sahnenin heyecanını yaşayan biriyim ve seneler sonra bu ödülü almak benim için büyük bir onur” dedi.