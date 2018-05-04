Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için bir plan yaptı. Dizideki tarihi hatada orada meydana geldi.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNDEN KURTULAMADILAR

Genç kadını içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı. Ancak fotoğraflarının çekilmesinden kurtulmadılar. Ancak orada bir detay gözlerden kaçmadı. Peki neydi o detay.

ÇAMAŞIR DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atleti görülüyor. Bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.