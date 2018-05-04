Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kına gecesinde duygu ve düşüncelerini dile getiren Buse Varol çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tarihi bir ortamda evlilik teklifi alan Buse Varol tarihi bir ortamda kına gecesinin gerçekleşeceğini söyledi.Davetlilerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Varol, "Benim akrabalarım var, Alişan'ın akrabaları var ve oyuncu şarkıcı arkadaşlarımız olacak, ailer var" ifadelerine yer verdi.