Kına gecesinde duygu ve düşüncelerini dile getiren Buse Varol çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tarihi bir ortamda evlilik teklifi alan Buse Varol tarihi bir ortamda kına gecesinin gerçekleşeceğini söyledi.Davetlilerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Varol, "Benim akrabalarım var, Alişan'ın akrabaları var ve oyuncu şarkıcı arkadaşlarımız olacak, ailer var" ifadelerine yer verdi.
Buse Varol'un kına gecesinde 3 özel elbise
04.05.2018 - 22:01 | Son Güncelleme: 04.05.2018 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pazar günü Alişan ile nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Buse Varol, bu akşam kına gecesini düzenliyor. Varol'un, kına gecesi için 3 özel elbise yaptırdığı ortaya çıktı. Erkek tarafı Alişan ise arkadaşları ile birlikte Boğaz’da bir balıkçı da yemek yiyerek kutlama yapıyor.
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