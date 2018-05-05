Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur, sezon finaline altı bölüm kala arka arkaya sürprizlerle geliyor. Dizinin Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.Pazartesi akşamlarının zirvesindeki dizi Çukur’un 28’inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaşacak. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.

Hale’nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar’ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Haldun Dormen’in yıllar sonra Çukur ile televizyona döndüğü bölüm, dizinin unutulmaz anları arasında yer edinecek.