Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 yaşındaki Aleyna Tilki "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek Türk Hava Yolları ile bağlantıya geçti. Gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: Türk Hava Yolları gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."

ZEKA SEVİYEM 140 DEMİŞTİ

Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi. Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim." dedi.