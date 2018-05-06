Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap aranırken bu akşam (6 Mayıs 2018) ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki Survivor 64. bölümde dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Her bölümde gerilim, stres ve hırs daha da artıyor. Survivor 64. yeni bölüme Turabi'nin sözleri damga vuruyor. Survivor'da elenen isim kim 2018? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor'da kim elendi? Survivor'da bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Eğer dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybeder ise ünlüler kesin olarak bir kişi eksilecek. Gönüllüleri de potaya sokmak isteyen ünlüler, bu akşam kıyasıya mücadele edecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor izle....Survivor hakkında tüm merak ettiklerinizi "Survivor'da Kim Elendi? Survivor'da Elenen İsim Kim? | 6 Mayıs 2018 Dokunulmazlık Oyunu" başlıklı haberimizfrn öğrenebilirsiniz.

Survivor'da eleme adayları kim? - TIKLA

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'da 6 Mayıs 2018 dokunulmazlık oyununu kazanan takımdan bu akşam 2 isim daha çıktı. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 6 Mayıs 2018 dokunulmazlık oyunu sonuçları burada.

Survivor 64. bölüme Turabi damga vuruyor

Survivor 64. bölümde Turabi'nin geri dönmesi ile gerginlik yine başlıyor. Kendine hakim olamayan Turabi yine tartışma çıkarıyor. Turabi, dokunulmazlık oyununu kaybetmenin siniriyle yine iddialı sözler söyledi. "Son dokunulmazlığı kazanıp, kendilerini ;Survivor'ın hakimi sandılar, ama şimdi karşılarına çıkıp bu dokunulmazlık oyununu kazanıp hakimiyetlerine bir son vermemiz lazım sözlerini sarf etti. Oyun esnasında Adem ile Yağmur arasında 'Terbiye' diyalogu yaşandı.

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Survivor'da eleme adayları kimler?

Survivor 63.bölümünde dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Ünlüler takımı Survivor'da eleme adayları olarak iki kişinin ismini verdi. Peki ünlüler hangi yarışmacıların ismini verdi? Ünlüler takımın eleme adayları kim? Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında oylamalarını gerçekleştirdi. Turabi, aynı takımda olmamalarına rağmen Hakan ve Anıl'ın ismini eleme adayı olarak yazarak herkesi şaşırttı. Ünlüler takımının yaptığı oylamada, Elif 4 oyla ilk gitme adayı oldu. Elif, "Umarım bir sonraki dokunulmazlık oyununu biz kazanırız ve karşıma bizim takımdan üçüncü bir aday çıkmaz" dedi.

Mustafa Kemal, "Eminim diğer oyunu biz kazanıcağız ve karşı takımdan birisi elenecek. Ben şimdi sırf söylemek zorunda olduğum için söyleyeceğim, lütfen beni affetsin. Ben Merve diyeceğim" sözlerini sarf ederek ikinci eleme adayının Merve olduğunu açıkladı.

Bu durumda ünlüler takımında iki isim belirlenmiş oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun da ünlüler takımı tarafından kaybedilmesi halinde, ünlüler takımından bir kişinin adaya veda etmesi netlik kazanacak.

BARAKA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam yapılan baraka oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Bu haftayı rahat yataklarında geçirecek olan Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa odaklandılar.

Survivor Eleme Adayları Kimler?

MOR ODA ÖDÜLÜ ÜNLÜLER TAKIMININ OLDU!

Dün akşam yapılan oyun sonrasında gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oyunu kazanarak Mor odanının tadını çıkardılar.