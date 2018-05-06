Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Magazin dünyasının taninmış simalarından "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medyadan yaptığı muhafazakar çıkışlardan sonra dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sisi, 24 Haziran'daki erken seçimler için Saadet Partisi'nden milletvekilliğine aday adaylığı başvurusu yaptı.



"KARAMOLLAOĞLU'NUN SAMİMİ OLDUĞU TESCİLLENMİŞ OLACAK"

Sisi, "İslam, insan demek olduğu için Saadet Partisi’ne üyelik için bu adımı attım" diye belirtirken, "Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Parti’sinin samimi olduğu, şahsımın bu başvurusuyla da tescillenmiş olacaktır" dedi.

"TARAFIMIZI BELLİ EDEREK YOLA DÜŞÜYORUZ"

Sisi, neden Saadet Partisi'nden aday adayı olduğunu şu cümlelerle açıkladı: "Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve politik duruma yabancı ülke devletlerin ülkemizi rencide edici tavır ve tutumlarına karşı bende kendi benliğimle gücümün yettiği yere kadar bireysel eylemler ile ülkemize hedef alan söylevlere karşı karınca misali tarafımızı belli ederek yollara düşüyoruz.