Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekten çıkıp bir toplantıya yetişen Acun Ilıcalı habercilerle ayaküstü sohbet etti. "İşimi iyi yapmanın en büyük motivasyonu halktan gördüğüm sevgi. Bunun için Allah'a her gün şükrediyorum" dedi.

Acun Ilıcalı bir anda çevresini saran hayranlarıyla sohbet etti, bol bol selfie çekti.

ŞEYMA SUBAŞI ILICALI LOKANTACI OLUYOR

Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı’nın lokanta açması için Bebek’te yer kiraladı. Çift geçen günlerde tadilatı kontrol etti.

Şeyma Subaşı Ilıcalı “Burada sağlıklı, lezzetli, taze ve birbirinden güzel yiyecekler satılacak. Ben değil ama annem ev yemekleri yapabilir. Açılış 2.5 ay sonra” dedi.