Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü türkücü Alişan, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol'u babaevinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı.

KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR

Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.,

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde gelinin babaevinden çıkaran Alişan, Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.

BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI

Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.