Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Hanım ile nikâha katıldı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çiftin şahitliklerini yaptı. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikâhın ardından evlilik cüzdanını gelin Buse Varol’a verdi.