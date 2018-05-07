Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Hanım ile nikâha katıldı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çiftin şahitliklerini yaptı. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikâhın ardından evlilik cüzdanını gelin Buse Varol’a verdi.
Alişan evlendi, nikâh şahidi Erdoğan ve Soylu oldu
07.05.2018 - 02:39 | Son Güncelleme: 07.05.2018 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol, İstanbul’da bir otelde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.
Etiketler : alişan,alişan düğün,
559108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/559108.aspx
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