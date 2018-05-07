Dizinin 7 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.