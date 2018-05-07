Dizinin 7 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişecek.
Yıllar sonra 'Çukur'da
07.05.2018 - 03:22 | Son Güncelleme: 07.05.2018 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’, sezon finaline altı bölüm kala arka arkaya sürprizlerle geliyor.
Etiketler : haldun dormen,çukur,
559112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/559112.aspx
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