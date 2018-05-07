Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 29. yeni fragmanı ile yine nefesleri kesti. Çukur 29. son bölüm yayınlandı. Ardından Çukur 29. yeni fragmanı yayınlandı. Peki Çukur 28. son bölümde neler yaşandı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisi bu hafta yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Çukur son bölümünde Haldun Dormen diziye konuk olmuştu. Çukur'da taş üstünde taş kalmadı. Sena'nın Vartolu'ya yardım etmesi Yamaç'ı çıldırttı ve hesap sormak için harekete geçti. Öte yandan Vartolu'nun Saadet'i evlenme günü gelir çatar. Çukur'da tüm dengeler değişir. Peki Çukur 29. yeni fragmanda neler yaşanacak? Çukur fragman, Çukur yeni fragman, Çukur 28. son bölüm, Çukur 29. yeni bölüm fragmanı izle, Çukur izle haberleri burada. İşte Çukur 29. yeni fragman ve Çukur 28. son bölüm özeti

Çukur yeni fragman izle

Çukur 28. Son bölüm özeti





Çukur 28. Son bölüm özeti haberimizde. Çukur son bölümde yaşananları merak edenler için Çukur 28. Son bölüm özeti ni hazırladık. İşte Çukur son bölüm de yaşananlar... Çukur son bölümünde Haldun Dormen diziye konuk olmuştu. Çukur'da taş üstünde taş kalmadı. Sena'nın Vartolu'ya yardım etmesi Yamaç'ı çıldırttı ve hesap sormak için harekete geçti. Öte yandan Vartolu'nun Saadet'i evlenme günü gelir çatar. Çukur'da tüm dengeler değişir. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

Çukur 29. Yeni Fragmanı İzle

Çukur yeni fragmanında yine izleyiciyi heyecan dolu dakikalar bekliyor. Çukur yeni fragman, Çukur 29. fragman, Çukur fragman izle gibi aramalarınız için 'Çukur 29. Yeni Fragmanı İzle' linkine tıklayabilirsiniz.

Çukur son bölümde yaşananlar

Düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur’da İdris, adeta Vartolu’ya gövde gösterisi yapıyor. Vartolu’nun, “Oğlun diyor ya hani bir ince bağ var diye. Sizinle değil belki de bu hayatla aramdaki tek bağ o benim. O bağ benim çocukluğum. Şimdi sen o bağı koparırsan, ben insanlıktan çıkarım!” sözleriyle İdris’i uyardığı anlar dikkat çekiyor. Vartolu ve Yamaç’ın büyük bir kavgaya tutuştuğu heyecan dolu tanıtım, Çukur’daki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.