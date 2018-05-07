Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Buse Varol ve türkücü Alişan, magazin dünyasında yılın düğünü olarak adlandırılan törenle evlendi. Düğüne 20 dakika kala paylaşım yapmayı bırakan Buse Varol, soyadını değiştirmek için Instagram'a girdi.

12 gün önce Alişan ile fotoğrafını paylaşan Buse Varol, "Bu Alişan ile Varol olarak son fotoğrafım. Allah'ın izniyle 12 gün sonra Tektaş olarak ilk fotoğrafımızı koyacağım" demişti.

VAROL'U TEKTAŞ YAPTI

Sözünde duran oyuncu düğünden fotoğraf paylaşmak yerine ilk iş olarak soyadını değiştirdi.