Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Turabi krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, hem adada hem de oyunda ayrı takılıyor. Hatta oyuna bile çıkmıyor.

ELEME ADAYLARI KİMLER?



İlk dokunulmazlık sonrası Ünlüler Elif'in ismini yazmıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan Mustafa Kemal ise Merve'nin ismini vermişti.



TURABİ POTAYA GİRDİ



İkinci dokunulmalık oyununu da kaybeden Ünlüler, dün akşam konseyde Turabi'nin ismini verdi ve eleme potasına çıkardı.