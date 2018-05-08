Hollandalı futbolcu birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'u tanımakta zorlanan hayranları 'Bu ne hal Kıvanç! Kilo mu aldın?' diye sordu. Yorumlar üzerine Tatlıtuğ, Instagram'a yeni bir fotoğrafını yükledi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali şaşırttı
08.05.2018 - 08:07 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, hafta sonu geldiği İstanbul'da ayağının tozuyla arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu.
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ,
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