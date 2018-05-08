Hollandalı futbolcu birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'u tanımakta zorlanan hayranları 'Bu ne hal Kıvanç! Kilo mu aldın?' diye sordu. Yorumlar üzerine Tatlıtuğ, Instagram'a yeni bir fotoğrafını yükledi.