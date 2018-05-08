Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı futbolcu birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'u tanımakta zorlanan hayranları 'Bu ne hal Kıvanç! Kilo mu aldın?' diye sordu. Yorumlar üzerine Tatlıtuğ, Instagram'a yeni bir fotoğrafını yükledi.