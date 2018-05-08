Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Di̇ri̇li̇ş Ertuğrul 118 yeni bölüm fragman izle ve Di̇ri̇li̇ş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? gibi detaylar burada yer alıyor. TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni bölümü ile yine nefesleri kesti. İzleyicilerini ekranları karşısında kilitleyen 117. bölümün ardından ''Di̇ri̇li̇ş Ertuğrul 118 fragman bölüm izle, Di̇ri̇li̇ş 118 bölüm fragman izle, Di̇ri̇li̇ş Ertuğrul 118. bölüm fragman yayınlandı mı, Diriliş fragman izle, Diriliş yeni bölüm fragman yayınlandı mı'' gibi soruların cevaplarını YouTube, Puhu ve Google'dan araştırıyor. Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Cemal Hünal, Burak Hakkı, Ayberk Pekcan, Gülsim Ali İlhan, Batuhan Karacakaya, Gürbey İleri Burçin Abdullah, Ezgi Esma Kürklü gibi geniş oyuncu kadrosunu barındıran Diriliş Ertuğrul, her hafta çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanın her hafta artarak sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisinin 117. bölümünde, Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine

ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un geçen haftaki 116. bölümünde, Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti. Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir.

Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır.