Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayımlayan kanallara teşvik ödülü, bu yapım ve dizilere ise aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek. "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

∂ Teşvik ödülü almak isteyen aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan kuruluşlar RTÜK'ün temmuz ayında yapacağı duyuruyu takiben başvuruda bulunacak.

∂ Eksik, yanlış bilgi ve belge içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

∂ RTÜK tarafından uyarı dâhil herhangi bir idari yaptırım uygulanan yapım ve diziler değerlendirmeye alınmayacak.

∂ Yapımlarda, aile bütünlüğü, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlaki gelişimlerini destekleyecek niteliklere dikkat edilecek.

∂ Seçici kurul tarafından aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü verilecek.

∂ Bu yapım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek.

∂ Söz konusu dizi, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu kullanılabilecek.

∂ Aykırı yayın yapılması durumunda logo kullanım hakkı geri alınacak.