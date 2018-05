Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Özgün ve keman sanatçısı Nida Uğurlu çifti, 2014'te down sendromlu olarak dünyaya gelen Ediz'i kucaklarına aldı. Oğlu Ediz'i müziğin içinde büyüten anne Nida Uğurlu "Ediz'in bu durumunu doğduktan sonra öğrendik. İlk dönemde şok yaşadım ama sonrasında durumu algılayıp, kabullenip, araştırdıktan sonra aslında korkulacak bir şey olmadığını gördüm. 'Down sendromlu çocuğum olur mu?' endişesi taşıyan insanlar oluyordur ama öyle bir şey değil. Ben öyle bir şey olmadığını anladım. Ediz'in down sendromlu olmayan bir çocuktan hiçbir farkı yok bizim için. Sadece 'Acaba eğitimine yetebiliyor muyuz, onun için doğru şeyleri yapıyor muyuz?’ gibi endişeler taşıyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasında çalan 34 yaşındaki Nida Uğurlu, sevdiği işi yaptığını ve Ediz'i büyütürken işine devam edebildiğini vurgulayarak "Çocuğunu bakıcıya bırakmak istemeyip işini bırakan anneler oluyor. Ben şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadım, bu nedenle şanslıyım. Hem işime devam edebiliyor hem de geri kalan zamanı Ediz'e ayırabiliyorum" dedi. Ediz'in müziği çok sevdiğini anlatan Uğurlu "Beraber şarkı söylüyoruz. Bazen ben söylüyorum, o dans ediyor. Evde piyanomuz var, kapağı hep açık duruyor. Müzik onun için beynine alttan gelen güzel bir sinyal" ifadelerini kullandı.